Климкин прокомментировал приговор Грибу

"Милосердие, человечность, достоинство - эти понятия неизвестны стране-оккупанту, стране-агрессору. Российское псевдосудочинство осудило тяжелобольного Павла Гриба до 6 лет колонии. Призываю цивилизованный мир давить на РФ для его скорейшего освобождения", - написал министр.

Как сообщал УНН, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонении к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

После этого Павел объявил голодовку.

Напомним, отец Павла заявил, что защита обжалует приговор украинскому политзаключенному в России, а также будет подавать иск в ЕСПЧ относительно применения к украинскому политзаключенному мер физического воздействия следователями.