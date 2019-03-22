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МЗС України висловило протест і вимагає скасувати вирок Грибу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням суду Російської Федерації про засудження Павла Гриба до 6 років позбавлення волі у колонії та вимагає негайно скасувати незаконний вирок. Про це йдеться у заяві МЗС щодо рішення Північно-Кавказького окружного військового суду Російської Федерації у справі незаконно засудженого українського політв’язня, передає УНН.

МЗС України висловило протест і вимагає скасувати вирок Грибу

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду Російської Федерації від 22 березня 2019 р. про засудження громадянина України Павла Гриба до 6 років позбавлення волі за сфабрикованими обвинуваченнями у схилянні до терористичних дій”, — йдеться в заяві.

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У МЗС підкреслюють, що російська сторона грубо порушила норми та принципи міжнародного права — від викрадення 24 серпня 2017 року Гриба у білоруському місті Гомель, ненадання тривалий час інформації про місце його перебування, незаконного тримання під вартою у Краснодарі та Ростові-на-Дону, обмежень у наданні невідкладної медичної допомоги — і до неправомірного вироку.

Крім того, дипломати нагадали, що свідчення Павла, надані в ході судового розгляду, щодо сфальсифікованих обвинувачень, погроз, фізичного впливу та психологічного насильства з боку російських силових структур були відхилені судом.

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У Міністерстві вважають, що відповідним судовим рішенням російська сторона грубо порушує права людини — зокрема право на справедливий суд та право на життя.

“Вимагаємо негайно скасувати незаконний вирок у справі Павла Гриба, забезпечити постійний медичний супровід, забезпечити його звільнення та безперешкодне повернення в Україну. Закликаємо міжнародне співтовариство посилити тиск на державу-агресора Російську Федерацію з метою припинення грубих порушень прав людини та звільнення незаконно засудженого громадянина України П.Гриба”, — наголосили у дипвідомстві.

Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним “в закликах до тероризму і схиляння до теракту” українського політв’язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Після цього Павло оголосив про голодування.

Як повідомляв УНН, батько Павла заявив, що захист оскаржуватиме вирок українському політв’язню в Росії, а також позиватиметься щодо застосування до українського політв’язня заходів фізичного впливу слідчими до ЕСПЛ. 

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