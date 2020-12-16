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МИД Украины отреагировал на принятие резолюции ООН по Крыму

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением относительно принятия резолюции ГА ООН “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина”, пишет УНН со ссылкой на сообщение МИД Украины.

МИД Украины отреагировал на принятие резолюции ООН по Крыму

16 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил следующее: “Сегодня Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную украинскую резолюцию „Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина“. В этом году ее положение существенно усилены. Новые элементы отражают многочисленные факты массовых нарушений прав человека на временно оккупированной полуострове”.

Как указал Кулеба: “Резолюция четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц РФ в Крыму в контексте усиления международной политики непризнания попытки аннексии Крыма. На уровне ООН впервые зафиксировано, что такие должностные лица должны рассматриваться только как „оккупационная власть Российской Федерации“. Документ констатирует, что Россия не выполняет международные обязательства в области прав человека и международного гуманитарного права. Отмечается, что уровень соблюдения прав человека в Крыму после его оккупации Россией значительно снизился также потому, что РФ является участницей меньшего количества соответствующих международных договоров, чем Украина. ГА ООН подчеркивает, что Россия использует пандемию COVID-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, усиливая репрессии против населения, в частности путем привлечения ФСБ”.

В МИД считают важным, что Генассамблея ООН не остается в стороне проблемы освобождения незаконно удерживаемых украинских граждан. Отмечая освобождения в декабре 2019 и апреле 2020 года лиц, содержащихся государством-оккупантом на Донбассе, резолюция подчеркивает необходимость освобождения всех украинских политических заключенных Кремля, вспоминая поименно Эмира-Усеин Куку и Сервера Мустафаева.

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“В резолюцию впервые включен термин „гражданские журналисты“, что является важным результатом продолжающейся кампании МИД Украины по защите журналистов и активистов, работающих в условиях оккупации. Документ подробно останавливается на подрывной хозяйственной деятельности РФ, истощающей природные ресурсы временно оккупированного Крымского полуострова. Резолюция признает проблему блокирования Россией доступа жителей Крыма к украинской системе образования и нарушение религиозных прав наших сограждан. Россия намеренно препятствует возможности сохранения национальной идентичности, заставляет менять гражданство, в частности путем ограничения права собственности на землю. Все это — сознательная политика государства-оккупанта по изменению демографического состава полуострова, которая является военным преступлением. В этом контексте ГА ООН призывает РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ”, — указано в сообщении.

Резолюция призывает усилить взаимодействие в рамках международных структур, чтобы заставить Россию как оккупационную власть выполнять обязательства по международным гуманитарным правом.

“Это — пятая подряд резолюция Генассамблеи касательно правозащитной проблематики в оккупированном Крыму и уже девятая в контексте международного реагирования на попытку аннексии Россией украинского полуострова. Принятый документ будет способствовать, в частности, реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы”, — подытожил Кулеба.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН проголосовала за резолюцию Третьего комитета ГА “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина”.

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