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МЗС України відреагувало на прийняття резолюції ООН по Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба виступив з заявою щодо схвалення резолюції ГА ООН “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна”, пише УНН з посиланням на повідомлення МЗС України.

МЗС України відреагувало на прийняття резолюції ООН по Криму

16 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про таке: “Сьогодні Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену українську резолюцію „Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна“. Цьогоріч її положення суттєво посилені. Нові елементи відображають численні факти масових порушень прав людини на тимчасово окупованому півострові”.

Як вказав Кулеба: “Резолюція чітко визначає нелегітимність органів і посадових осіб РФ в Криму у контексті посилення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. На рівні ООН вперше зафіксовано, що такі посадові особи повинні розглядатися лише як „окупаційна влада Російської Федерації“. Документ констатує, що Росія не виконує міжнародні зобов’язання у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права. Зазначається, що рівень дотримання прав людини в Криму після його окупації Росією значно знизився також через те, що РФ є учасницею меншої кількості відповідних міжнародних договорів, ніж Україна. ГА ООН наголошує, що Росія використовує пандемію COVID-19 для запровадження невиправданих обмежувальних заходів на півострові, посилюючи репресії проти населення, зокрема шляхом залучення ФСБ”.

У МЗС вважають важливим, що Генасамблея ООН не залишається осторонь проблеми звільнення незаконно утримуваних українських громадян. Відзначаючи звільнення у грудні 2019 та квітні 2020 року осіб, утримуваних державою-окупантом на Донбасі, резолюція наголошує на необхідності звільнення усіх українців-політичних в’язнів Кремля, згадуючи поіменно Еміра-Усеїн Куку і Сервера Мустафаєва.

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“В резолюцію вперше включений термін „громадянські журналісти“, що є важливим результатом триваючої кампанії МЗС України із захисту журналістів і активістів, які працюють в умовах окупації. Документ детально зупиняється на підривній господарській діяльності РФ, що виснажує природні ресурси тимчасово окупованого Кримського півострова. Резолюція визнає проблему блокування Росією доступу мешканців Криму до української системи освіти та порушення релігійних прав наших співгромадян. Росія навмисно перешкоджає можливості збереження національної ідентичності, змушує змінювати громадянство, зокрема шляхом обмеження права власності на землю. Все це — свідома політика держави-окупанта зі зміни демографічного складу півострова, яка є воєнним злочином. У цьому контексті ГА ООН закликає РФ забезпечити безперешкодний та повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій, зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та СММ ОБСЄ”, — вказано у повідомленні.

Резолюція закликає посилити взаємодію у рамках міжнародних структур, аби змусити Росію як окупаційну владу виконувати зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом.

“Це — п’ята поспіль резолюція Генасамблеї з правозахисної проблематики в окупованому Криму і вже дев’ята у контексті міжнародного реагування на спробу анексії Росією українського півострова. Ухвалений документ сприятиме, зокрема, реалізації української ініціативи зі створення Кримської платформи”, — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію Третього комітету ГА “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна”.

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