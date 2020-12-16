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Кислиця в ООН процитував Єльцина і згадав про Навального

Київ • УНН

 • 23149 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, виступаючи під час голосування за резолюцію Третього комітету ГА "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна" процитував експрезидента РФ Бориса Єльцина, передає кореспондент УНН.

Кислиця в ООН процитував Єльцина і згадав про Навального

"Символічно й іронічно те, що Москва зобов'язалася не порушувати міжнародні кордони і не застосовувати силу проти інших держав, підписавши Гельсінський заключний акт. Цей акт мав принципове значення для розвитку демократії і прав людини в соціалістичних країнах Європи, і неминуче це призвело до зникнення Радянського Союзу кілька років по тому", - сказав Кислиця.

За його словами, це вселяло надію і на те, що демократія восторжествує і в Росії.

"Вперше є реальний шанс покласти край деспотизму і скасувати тоталітарний порядок, яку б форму він не знаходив. Я вірю, що після всіх немислимих трагедій і колосальних втрат, яких воно зазнало, людство відкине цю спадщину"- це слова першого президента Російської Федерації Бориса Єльцина, вимовлені тут, в Нью-Йорку, на першому саміті Ради Безпеки", - заявив постпред.

"Однак, надія ця не виправдалася. Вона загинула в зв'язку з початком Чеченської війни, і керівники в Кремлі знову воскресили культ особи Сталіна, який напав на Фінляндію, окупував Балтійські країни, який уклав пакт з нацизмом - як говорив Путін в Польщі. У 2008 році він напав на Грузію. Цікаво, що сьогодні, на засіданні, де приймаються резолюції по доповідям Третього комітету, я змушений нагадувати про ці уроки історії", - додав український дипломат.

Він також перерахував злочину РФ проти прав людини, згадавши при цьому російських агентів, які, за повідомленнями, намагалися отруїти політика Олексія Навального.

Як повідомляв УНН, сьогодні Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію Третього комітету ГА "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна".

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