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Кислица в ООН процитировал Ельцина и вспомнил о Навальном

Киев • УНН

 • 23149 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, выступая во время голосования за резолюцию Третьего комитета ГА “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина” процитировал экс-президента РФ Бориса Ельцина, передает корреспондент УНН.

Кислица в ООН процитировал Ельцина и вспомнил о Навальном

“Символично и иронично то, что Москва обязалась не нарушать международные границы и не применять силу против других государств, подписав Хельсинский заключительный акт. Этот акт имел принципиальное значение для развития демократии и прав человека в социалистических странах Европы, и неизбежно это привело к исчезновению Советского Союза несколько лет спустя”, — сказал Кислица.

По его словам, это вселяло надежду и на то, что демократия восторжествует и в России.

“Впервые есть реальный шанс положить конец деспотизму и упразднить тоталитарный порядок, какую бы форму он не обретал. Я верю, что после всех немыслимых трагедий и колосальных потерь, которые оно понесло, человечество отвергнет это наследие” — это слова первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, произнесенные здесь, в Нью-Йорке, на первом саммите Совета Безопастности“, — заявил постпред.

“Однако, надежда эта не оправдалась. Она погибла в связи с началом Чеченской войны, и руководители в Кремле вновь воскресили культ личности Сталина, который напал на Финляндию, оккупировал Балтийские страны, который заключил пакт с нацизмом — как говорил Путин в Польше. В 2008 году он напал на Грузию. Интересно, что сегодня, на заседании, где принимаются резолюции по докладам Третьего комитета, я вынужден напоминать об этих уроках истории”, — добавил украинский дипломат.

Он также перечислил преступления РФ против прав человека, упомянув при этом российских агентов, которые, по сообщениям, пытались отравить политика Алексея Навального.

Как сообщал УНН, сегодня Генеральная ассамблея ООН проголосовала за резолюцию Третьего комитета ГА “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина”.

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