МИД Украины держит на контроле ситуацию с задержанием активиста в Крыму - М.Беца
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины держит на контроле ситуацию с задержанием в оккупированном Крыму активиста Андрея Виноградова. Об этом в комментарии "Крым.Реалии" рассказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Сейчас мы пытаемся получить полную информацию о том, что произошло, поскольку новость о задержании Андрея Виноградова и его жены мы узнали только из СМИ. К сожалению, в Крыму такие ситуации случаются почти каждый день, мы не знаем, правдивы ли эти новости или очередной фейк российской власти. Каждый такой случай не остается без внимания МИД, мы держим это на своем контроле. У нас нет на полуострове своего представительства или консульского учреждения, и все данные по Крыму, которые мы имеем, получаем от правозащитников или журналистов. Нужно проверить эту информацию и сформировать комплексную картину происходящего. Как только это будет сделано, мы сможем выразить позицию МИД", - сообщила М.Беца.
Как сообщал УНН, 12 января сотрудники ФСБ России задержали активиста Украинского культурного центра Крыма Андрея Виноградова и его жену Наталью.