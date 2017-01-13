МЗС України тримає на контролі ситуацію із затриманням активіста в Криму - М.Беца

"Зараз ми намагаємося отримати повну інформацію про те, що сталося, оскільки новина про затримання Андрія Виноградова і його дружини ми дізналися тільки зі ЗМІ. На жаль, в Криму такі ситуації трапляються майже щодня, ми не знаємо, правдиві ці новини або черговий фейк російської влади. Кожен такий випадок не залишається без уваги МЗС, ми тримаємо це на своєму контролі. У нас немає на півострові свого представництва або консульської установи, і всі дані по Криму, які ми маємо, отримуємо від правозахисників або журналістів. Потрібно перевірити цю інформацію і сформувати комплексну картину того, що відбувається. Як тільки це буде зроблено, ми зможемо висловити позицію МЗС", - повідомила М.Беца.

Як повідомляв УНН, 12 січня співробітники ФСБ Росії затримали активіста Українського культурного центру Криму Андрія Виноградова та його дружину Наталю.