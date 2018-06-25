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МИД Украины решительно осудило нападение на цыган во Львовской области

МИД Украины решительно осудило нападение на цыган во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 7674 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины решительно осуждают ночное нападение на поселение цыган в Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, передает УНН.

“Последние сообщения о дерзком ночном нападении на поселение цыган во Львовской области вызвали ужас и возмущение. Это не первый случай преступлений против цыганской общины на почве ненависти, но на этот раз его следствием стала потеря жизни человека — жизнь, представляет наибольшую ценность и является основой всех других прав человека”, - говорится в официальном заявлении.

Спикеры МИД объявили о присоединении к совместному заявлению Минкульта и Секретариата Межведомственной рабочей группы по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года.

Также в МИД выразили намерение немедленно обсудить ситуацию на заседании этой рабочей группы с участием в нем представителей правоохранительных органов. Украинские дипломаты возлагают надежду, что Нацполиция и МВД проведут всю необходимую работу, чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными.

В своем обращении главная дипломатическая служба страны сослалась на нормы Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По словам МИД, подтверждение преданности этим обязательством является делом чести для страны, которая уже почти пять лет защищает свое право на демократические ценности в борьбе с военной агрессией России.

“Украина сегодня сталкивается с многочисленными вызовами, но преодоление дискриминации ромов, устранение первопричин такой дискриминации и как следствие насилия по признаку национальной принадлежности, является чрезвычайно важным и неотложным заданием для Украинского Государства”, — подытожили в документе.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что за финансированием организации, которая разогнала ромов во Львове, может стоять РФ.

Украинские Национальные Новости

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