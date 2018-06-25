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МЗС України рішуче засудило напад на ромів у Львівській області

МЗС України рішуче засудило напад на ромів у Львівській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України рішуче засуджують нічний напад на поселення ромів у Львівській області. Про це повідомила прес-служба зовнішньополітичного відомства, передає УНН.

“Останні повідомлення про зухвалий нічний напад на поселення ромів у Львівській області викликали жах і обурення. Це не перший випадок злочинів проти ромської громади на ґрунті ненависті, але цього разу його наслідком стала втрата життя людини — життя, яке становить найбільшу цінність і є основою всіх інших прав людини”, — йдеться у офіційній заяві.

Речники МЗС проголосили про приєднання до спільної заяви Мінкульту та Секретаріату Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.

Також у МЗС висловили намір негайно обговорити ситуацію на засіданні цієї робочої групи за участі у ньому представників правоохоронних органів. Українські дипломати покладають сподівання, що Нацполіція та МВС проведуть усю необхідну роботу, аби вчинені злочини не залишились безкарними.

У своєму зверненні головна дипломатична служба країни послалася на норми Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. За словами МЗС, підтвердження відданості цим зобов’язанням є справою честі для країни, яка вже майже п’ять років захищає своє право на демократичні цінності у боротьбі з військовою агресією Росії.

“Україна сьогодні зіштовхується з численними викликами, але подолання дискримінації щодо ромів, усунення першопричин такої дискримінації та як наслідок насильства за ознакою національної приналежності, є надзвичайно важливим та невідкладним завданням для Української Держави”, — підсумували у документі.

Раніше голова СБУ Василь Грицак заявив, що за фінансуванням організації, яка розігнала ромів у Львові, може стояти РФ.

Українські Національні Новини

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