МИД Украины проинформирует польскую сторону о результатах расследования акта вандализма во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины проинформирует польскую сторону о результатах расследования инцидента с памятником погибшим полякам во Львовской области. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
"МИД Украины выражает сожаление по поводу разрушения памятника погибшим полякам в годы Второй мировой войны во Львовской области и нанесения на его обломках надписей и рисунков. МИД Украины решительно осуждает акт вандализма в местах памяти и считает их недопустимыми. МИД проинформирует польскую сторону о результатах расследования, когда получит соответствующую информацию от правоохранительных органов Украины. Сейчас идет расследование правоохранительными органами упомянутого инцидента", - сообщила М.Беца.
Также она отметила, что МИД сегодня получило ноту от польского посольства.
"Мы проинформируем польскую сторону о результатах расследования после того, как будут установлены лица, совершившие этот акт вандализма", - добавила пресс-секретарь МИД.
Как сообщал УНН, разрушение памятника полякам, убитым в 1944 году в несуществующем ныне селе Гута Пеняцкая, расположенного на территории нынешней Львовской области было зафиксировано на "видео, размещенном в понедельник в российских социальных медиа".