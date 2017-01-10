МЗС України проінформує польську сторону про результати розслідування акту вандалізму на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України проінформує польську сторону про результати розслідування інциденту з пам'ятником загиблим полякам у Львівській області. Про це у коментарі УНН повідомила речник МЗС України Мар’яна Беца.
“МЗС України висловлює жаль з приводу руйнування пам’ятника загиблим полякам в роки Другої світової війни у Львівській області та нанесення на його уламках написів та малюнків. МЗС України рішуче засуджує акт вандалізму в місцях пам’яті та вважає їх неприпустимими. МЗС проінформує польську сторону про результати розслідування, коли отримане відповідну інформацію від правоохоронних органів України. Зараз триває розслідування правоохоронними органами згаданого інциденту”, — повідомила М.Беца.
Також вона наголосила, що МЗС сьогодні отримало ноту від польського посольства.
“Ми поінформуємо польську сторону про результати розслідування після того, як будуть встановлені особи, які здійснили цей акт вандалізму”, — додала речник МЗС.
Як повідомляв УНН, руйнування пам’ятника полякам, убитих в 1944 році в неіснуючому нині селі Гута-Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області, було зафіксовано на “відео, розміщеному в понеділок в російських соціальних медіа”.