МИД Украины подтвердил убийство индийского студента в Харькове российскими войсками

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"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает варварские ракетные бомбардировки и неизбирательные обстрелы Российской Федерацией жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры в украинских городах. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих близких из-за разрушительной войны, развязанной Президентом Путиным против украинского народа", - сказано в заявлении МИДа.

"Украина глубоко сожалеет о том, что студент из Индии стал жертвой обстрела российских вооруженных сил в Харькове. Министерство выражает свои глубочайшие соболезнования правительству Индии и родственникам покойного. Мы готовы оказать Посольству Индии необходимую помощь для репатриации тела гражданина Индии", - заявили в министерстве.

Детали

По его словам, гражданин Китая также пострадал в другом украинском городе из-за смертоносных атак России.

"Украинские и иностранные граждане стали заложниками российской вооруженной агрессии против Украины. Мы призываем все иностранные правительства потребовать от президента Путина, чтобы он немедленно прекратил свою войну в Украине. Это позволит нам стабилизировать ситуацию и больше сосредоточиться на обеспечении безопасности населения, в том числе иностранных студентов", - подчеркнули дипломаты.

Министерство заявило также об отсутствии дискриминации по признаку расы или национальности, в том числе при пересечении государственной границы иностранными гражданами. По данным МИД, учитывая чрезвычайные условия безопасности, принцип "первым пришел – первым обслужен" применяется ко всем национальностям, за некоторыми гуманитарными исключениями, допускаемыми для женщин и детей.

"Мы тесно сотрудничаем с соответствующими ведомствами Украины для усиления поддержки иностранных граждан, в том числе студентов, желающих вернуться на родину или переехать в третьи страны в связи с российским военным вторжением", - добавили в министерстве.

Ранее

Как писал УНН, за неполные 5 дней Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения Украины в результате нападения Российской Федерации, из них 136 погибших.