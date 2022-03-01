МИД Украины подтвердил убийство индийского студента в Харькове российскими войсками

ukru
19:03 • 72936 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 116923 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111116 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105800 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 90663 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 90832 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79662 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115073 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123537 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126705 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 79907 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 84941 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 99280 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 46986 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 109827 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 115071 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 115673 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 254701 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 284239 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 220746 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101738 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123537 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109039 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126466 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128637 просмотра
Актуальное
МИД Украины подтвердил убийство индийского студента в Харькове российскими войсками

МИД Украины подтвердил убийство индийского студента в Харькове российскими войсками

Киев • УНН

 • 236522 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Студент из Индии стал жертвой обстрела российских вооруженных сил в Харькове. Информацию об этом подтвердило в своем заявлении Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Цитата

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает варварские ракетные бомбардировки и неизбирательные обстрелы Российской Федерацией жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры в украинских городах. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих близких из-за разрушительной войны, развязанной Президентом Путиным против украинского народа", - сказано в заявлении МИДа.

"Украина глубоко сожалеет о том, что студент из Индии стал жертвой обстрела российских вооруженных сил в Харькове. Министерство выражает свои глубочайшие соболезнования правительству Индии и родственникам покойного. Мы готовы оказать Посольству Индии необходимую помощь для репатриации тела гражданина Индии", - заявили в министерстве.

Детали

По его словам, гражданин Китая также пострадал в другом украинском городе из-за смертоносных атак России.

"Украинские и иностранные граждане стали заложниками российской вооруженной агрессии против Украины. Мы призываем все иностранные правительства потребовать от президента Путина, чтобы он немедленно прекратил свою войну в Украине. Это позволит нам стабилизировать ситуацию и больше сосредоточиться на обеспечении безопасности населения, в том числе иностранных студентов", - подчеркнули дипломаты.

Министерство заявило также об отсутствии дискриминации по признаку расы или национальности, в том числе при пересечении государственной границы иностранными гражданами. По данным МИД, учитывая чрезвычайные условия безопасности, принцип "первым пришел – первым обслужен" применяется ко всем национальностям, за некоторыми гуманитарными исключениями, допускаемыми для женщин и детей.

"Мы тесно сотрудничаем с соответствующими ведомствами Украины для усиления поддержки иностранных граждан, в том числе студентов, желающих вернуться на родину или переехать в третьи страны в связи с российским военным вторжением", - добавили в министерстве.

Ранее

Как писал УНН, за неполные 5 дней Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения Украины в результате нападения Российской Федерации, из них 136 погибших.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы