МЗС України підтвердило вбивство індійського студента у Харкові російськими військами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Студент з Індії став жертвою обстрілу російських збройних сил у Харкові. Інформацію про це підтвердило у своїй заяві Міністерство закордонних справ України, пише УНН.
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"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує варварські ракетні бомбардування та невибіркові обстріли Російською Федерацією житлових кварталів та об'єктів цивільної інфраструктури в українських містах. Ми висловлюємо наші щирі співчуття сім'ям, які втратили своїх близьких через руйнівну війну, розв'язану Президентом Путіним проти українського народу", - сказано в заяві МЗС.
"Україна глибоко шкодує про те, що студент з Індії став жертвою обстрілу російських збройних сил у Харкові. Міністерство висловлює свої найглибші співчуття уряду Індії і родичам покійного. Ми готові надати Посольству Індії необхідну допомогу для репатріації тіла громадянина Індії", - заявили в міністерстві.
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За його словами, громадянин Китаю також постраждав в іншому українському місті через смертоносні атаки Росії.
"Українські та іноземні громадяни стали заручниками російської збройної агресії проти України. Ми закликаємо всі іноземні уряди вимагати від президента Путіна, щоб він негайно припинив свою війну в Україні. Це дозволить нам стабілізувати ситуацію і більше зосередитися на забезпеченні безпеки населення, в тому числі іноземних студентів", - підкреслили дипломати.
Міністерство заявило також про відсутність дискримінації за ознакою раси або національності, в тому числі при перетині державного кордону іноземними громадянами. За даними МЗС, враховуючи надзвичайні умови безпеки, принцип "першим прийшов - першим обслужений" застосовується до всіх національностей, за деякими гуманітарними винятками, що допускаються для жінок і дітей.
"Ми тісно співпрацюємо з відповідними відомствами України для посилення підтримки іноземних громадян, у тому числі студентів, які бажають повернутися на батьківщину або переїхати в треті країни у зв'язку з російським військовим вторгненням", - додали в міністерстві.
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Як писав УНН, за неповні 5 днів Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 536 жертв серед цивільного населення України внаслідок нападу Російської Федерації, з них 136 загиблих.