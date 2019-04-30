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МИД: в ДТП с автобусом под российским Орлом пострадали 15 украинцев

МИД: в ДТП с автобусом под российским Орлом пострадали 15 украинцев

Киев  •  УНН

 • 22403 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В результате ДТП под российским городом Орел, где столкнулись грузовик "КамАЗ" и автобус Yutong, перевозивший граждан Украины, пострадали 15 украинцев. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"В результате ДТП (под российским городом Орел - ред.) пострадало 15 граждан Украины, один в тяжелом состоянии в Кромской райбольнице, двое - в Орловской областной больнице, другим оказана медпомощь и разрешение покинуть больницу", - сообщил Кирилич.

По его словам, остальных пассажиров разместили в гостиницах города Орел. В автобусе находилось 52 гражданина Украины. Консул поддерживает постоянную связь с дежурными УМВД и МЧС РФ. Родственники пострадавших проинформированы.

Напомним, ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Ранее российскими СМИ сообщалось, что из 52 человек, которые находились в автобусе, пострадал 21 человек, и все они являются гражданами Украины. В региональном УМВД РФ уточнили, что транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус перевернулся в кювет.

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