МИД: в ДТП с автобусом под российским Орлом пострадали 15 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В результате ДТП под российским городом Орел, где столкнулись грузовик "КамАЗ" и автобус Yutong, перевозивший граждан Украины, пострадали 15 украинцев. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"В результате ДТП (под российским городом Орел - ред.) пострадало 15 граждан Украины, один в тяжелом состоянии в Кромской райбольнице, двое - в Орловской областной больнице, другим оказана медпомощь и разрешение покинуть больницу", - сообщил Кирилич.
По его словам, остальных пассажиров разместили в гостиницах города Орел. В автобусе находилось 52 гражданина Украины. Консул поддерживает постоянную связь с дежурными УМВД и МЧС РФ. Родственники пострадавших проинформированы.
Напомним, ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Ранее российскими СМИ сообщалось, что из 52 человек, которые находились в автобусе, пострадал 21 человек, и все они являются гражданами Украины. В региональном УМВД РФ уточнили, что транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус перевернулся в кювет.