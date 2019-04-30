МЗС: у ДТП з автобусом під російським Орлом постраждали 15 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У результаті ДТП під російським містом Орел, де зіткнулися вантажівка "КамАЗ" і автобус Yutong, який перевозив громадян України, постраждали 15 українців. Про це в коментарі УНН повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
"Внаслідок ДТП (під російським містом Орел – ред.) постраждало 15 громадян України, один у важкому стані у Кромській райлікарні, двоє - в Орловській обллікарні, іншим надано меддопомогу та дозвіл залишити лікарню", - повідомив Кирилич.
З його слів, решту пасажирів розміщено у готелях міста Орел. В автобусі перебувало 52 громадянина України. Консул підтримує постійний зв'язок з черговими УМВС та МНС РФ. Родичів постраждалих поінформовано.
Нагадаємо, ДТП сталася на трасі М-2 "Крим" в Кромському районі Орловської області. Раніше російськими ЗМІ повідомлялось, що з 52 осіб, які перебували в автобусі, постраждала 21 людина, і всі вони є громадянами України. У регіональному УМВС РФ уточнили, що транспортні засоби рухалися у попутному напрямку. Після зіткнення автобус перекинувся в кювет.