Всі постраждалі у ДТП з автобусом під російським Орлом є громадянами України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Всі постраждалі в результаті зіткнення рейсового автобуса Yutong і вантажного автомобіля "КамАЗ" в Кромском районі Орловської області - громадяни України. Про це ТАСС у вівторок повідомили в ГУ МНС по Орловській області, передає УНН.
"Автобус рейсовий, їхав з Києва. Всі постраждалі - це громадяни України", - розповів співрозмовник агентства.
Додається, що "одна людина перебуває у важкому стані. Решта в стані середньої тяжкості. Всіма займаються медики”.
Нагадаємо, ДТП сталося на трасі М-2 "Крим" в Кромском районі Орловської області. З 52 осіб, які перебували в автобусі, постраждав 21. У регіональному УМВС уточнили, що транспортні засоби рухалися в попутному напрямку. Після зіткнення автобус перекинувся в кювет.