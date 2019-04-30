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Всі постраждалі у ДТП з автобусом під російським Орлом є громадянами України

Всі постраждалі у ДТП з автобусом під російським Орлом є громадянами України

Київ • УНН

 • 11381 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Всі постраждалі в результаті зіткнення рейсового автобуса Yutong і вантажного автомобіля "КамАЗ" в Кромском районі Орловської області - громадяни України. Про це ТАСС у вівторок повідомили в ГУ МНС по Орловській області, передає УНН.

"Автобус рейсовий, їхав з Києва. Всі постраждалі - це громадяни України", - розповів співрозмовник агентства.

Додається, що "одна людина перебуває у важкому стані. Решта в стані середньої тяжкості. Всіма займаються медики”.

Нагадаємо, ДТП сталося на трасі М-2 "Крим" в Кромском районі Орловської області. З 52 осіб, які перебували в автобусі, постраждав 21. У регіональному УМВС уточнили, що транспортні засоби рухалися в попутному напрямку. Після зіткнення автобус перекинувся в кювет.

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