МИД: временные меры в отношении РФ для защиты при рассмотрении дела моряков по сути

"Министерство иностранных дел удовлетворено тем, что Трибунал принял приказ о временных мерах, которые требовала Украина... Запрос о временных мерах, по которому вынес решение Международный трибунал по морскому праву, имеет целью получить защиту от дальнейшего непоправимого вреда правам Украины во время рассмотрения дела по существу", - говорится в заявлении МИД.

Сегодняшний приказ, как указано, содержит "серьезный сигнал для России, что она не может нарушать международное право безнаказанно". "Задержание трех военно-морских кораблей и 24 моряков на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом", - добавили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Как отметил Трибунал, действия, совершенные Российской Федерацией, "могут нанести непоправимый вред заявленным Украиной правам на иммунитет ее военно-морских кораблей и военнослужащих, если арбитражный суд, созданный в соответствии с Приложением VII, признает, что Украина пользуется этими правами". Кроме того, Трибунал считает, что в этих обстоятельствах риск непоправимого вреда является реальным, отметили в МИД.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.