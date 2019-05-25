МЗС: тимчасові заходи щодо РФ для захисту під час розгляду справи моряків по суті

"Міністерство закордонних справ задоволене тим, що Трибунал ухвалив наказ про тимчасові заходи, яких вимагала Україна... Запит про тимчасові заходи, щодо якого виніс рішення Міжнародний трибунал з морського права, має на меті отримати захист від подальшої непоправної шкоди правам України під час розгляду справи по суті", - йдеться у заяві МЗС.

Сьогоднішній наказ, як вказано, містить "серйозний сигнал для Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно". "Затримання трьох військово-морських кораблів та 24 моряків на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі згідно з Конвенцією ООН з морського права та звичаєвим міжнародним правом", - додали у зовнішньополітичному відомстві України.

Як зазначив Трибунал, дії, вчинені Російською Федерацією, "можуть завдати непоправної шкоди заявленим Україною правам на імунітет її військово-морських кораблів та військовослужбовців, якщо арбітражний трибунал, створений відповідно до Додатку VII, визнає, що Україна користується цими правами". Крім того, Трибунал вважає, що в цих обставинах ризик непоправної шкоди є реальним, зауважили у МЗС.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.