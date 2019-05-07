МИД: тело погибшего на Эльбрусе альпиниста репатриируют в Украину

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 62011 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 90377 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101114 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103072 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126386 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112519 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144748 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130199 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД: тело погибшего на Эльбрусе альпиниста репатриируют в Украину

МИД: тело погибшего на Эльбрусе альпиниста репатриируют в Украину

Киев  •  УНН

 • 15328 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Российская сторона проинформировала Министерство иностранных дел Украины, что погибший в воскресенье на Эльбрусе альпинист был гражданином Украины. Его тело репатриируют на Родину, сообщил УНН заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Российская сторона проинформировала, что погибший (на Эльбрусе - ред.) был гражданином Украины. Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону обеспечивает меры по репатриации тела погибшего в Украину", - сообщил Кирилич.

Напомним, 5 мая в МЧС РФ заявили, что украинский альпинист погиб на Эльбрусе. Украина обратилась к РФ за подтверждением гражданства погибшего на Эльбрусе.

СК РФ взялся за дело гибели украинского альпиниста на Эльбрусе.

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