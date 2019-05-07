МИД: тело погибшего на Эльбрусе альпиниста репатриируют в Украину

"Российская сторона проинформировала, что погибший (на Эльбрусе - ред.) был гражданином Украины. Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону обеспечивает меры по репатриации тела погибшего в Украину", - сообщил Кирилич.

Напомним, 5 мая в МЧС РФ заявили, что украинский альпинист погиб на Эльбрусе. Украина обратилась к РФ за подтверждением гражданства погибшего на Эльбрусе.

СК РФ взялся за дело гибели украинского альпиниста на Эльбрусе.