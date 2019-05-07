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МЗС: тіло загиблого на Ельбрусі альпініста репатріюють до України

МЗС: тіло загиблого на Ельбрусі альпініста репатріюють до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Російська сторона поінформувала Міністерство закордонних справ України, що загиблий у неділю на Ельбрусі альпініст був громадянином України. Його тіло репатріюють на Батьківщину, повідомив УНН заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"Російська сторона поінформувала, що загиблий (на Ельбрусі - ред.) був громадянином України. Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону забезпечує заходи з репатріації тіла загиблого до України", - повідомив Кирилич.

Нагадаємо, 5 травня у МНС РФ заявили, що український альпініст загинув на Ельбрусі. Україна звернулась до РФ за підтвердженням громадянства загиблого на Ельбрусі.

СК РФ взявся за справу загибелі українського альпініста на Ельбрусі.

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