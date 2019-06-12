МИД: "тезисы для брифинга" Зеленского во Франции накануне еще не были готовы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. По состоянию на вторник, 11 июня, профильный департамент Министерства иностранных дел Украины не готовил "тезисы для брифинга" во Франции Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в пресс-службе МИД.
"Сообщаем, что на 11.06.2019 г. профильный департамент не готовил и не передавал в Администрацию Президента Украины "тезисов для брифинга" Президента Украины В. Зеленского в Париже", - сообщили в пресс-службе.
Дипломаты подчеркнули, что, согласно Положению о Министерстве иностранных дел Украины, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины от 30 марта 2016 года № 281, МИД, в соответствии с возложенными на него задачами, обеспечивает информирование Президента Украины о наиболее важных и резонансных событиях в мире, вносит предложения по реагированию на события, непосредственно касающиеся национальных интересов, предоставляет ему информацию, необходимую для реализации эффективной внешней и внутренней политики, а также вносит предложения по инициативам международного характера, осуществлению мероприятий, направленных на повышение эффективности сотрудничества Украины с иностранными государствами и международными организациями.
Как сообщал УНН, визит Президента Зеленского во Францию запланирован на 17 июня, на следующий день он посетит Германию.
Напомним, ранее стало известно, в Администрации Президента инициировали служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления Зеленского на брифинге с президентом Евросовета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".
Перед этим пресс-секретарь пятого Президента Святослав Цеголко обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в плагиате.