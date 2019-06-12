МИД: "тезисы для брифинга" Зеленского во Франции накануне еще не были готовы

"Сообщаем, что на 11.06.2019 г. профильный департамент не готовил и не передавал в Администрацию Президента Украины "тезисов для брифинга" Президента Украины В. Зеленского в Париже", - сообщили в пресс-службе.

Дипломаты подчеркнули, что, согласно Положению о Министерстве иностранных дел Украины, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины от 30 марта 2016 года № 281, МИД, в соответствии с возложенными на него задачами, обеспечивает информирование Президента Украины о наиболее важных и резонансных событиях в мире, вносит предложения по реагированию на события, непосредственно касающиеся национальных интересов, предоставляет ему информацию, необходимую для реализации эффективной внешней и внутренней политики, а также вносит предложения по инициативам международного характера, осуществлению мероприятий, направленных на повышение эффективности сотрудничества Украины с иностранными государствами и международными организациями.

Как сообщал УНН, визит Президента Зеленского во Францию запланирован на 17 июня, на следующий день он посетит Германию.

Напомним, ранее стало известно, в Администрации Президента инициировали служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления Зеленского на брифинге с президентом Евросовета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

Перед этим пресс-секретарь пятого Президента Святослав Цеголко обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в плагиате.