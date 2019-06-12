МЗС: "тези для брифінгу" Зеленського у Франції напередодні ще не були готові
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Станом на вівторок, 11 червня, профільний департамент Міністерства закордонних справ України не готував “тези для брифінгу” у Франції Президента України Володимира Зеленського. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у прес-службі МЗС.
“Повідомляємо, що станом на 11.06.2019 р. профільний департамент не готував та не передавав до Адміністрації Президента України "тез для брифінгу“ Президента України В. Зеленського у Парижі”, — повідомили в прес-службі.
Дипломати підкреслили, що, відповідно до Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30 березня 2016 року № 281, МЗС, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує інформування Президента України про найбільш важливі та резонансні події у світі, вносить пропозиції щодо реагування на події, що безпосередньо стосуються національних інтересів, надає йому інформацію, необхідну для реалізації ефективної зовнішньої та внутрішньої політики, а також вносить пропозиції щодо ініціатив міжнародного характеру, здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці України з іноземними державами і міжнародними організаціями.
Як повідомляв УНН, візит Президента Зеленського до Франції запланований на 17 червня, наступного дня він відвідає Німеччину.
Нагадаємо, раніше стало відомо, в Адміністрації Президента ініціювали службове розслідування щодо ідентичності певних фрагментів виступу Зеленського на брифінгу з президентом Євроради Дональдом Туском та виступу Петра Порошенка на з’їзді партії “Європейська солідарність”.
Перед цим прес-секретар п’ятого Президента Святослав Цеголко звинуватив Президента України Володимира Зеленського у плагіаті.