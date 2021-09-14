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МИД Таджикистана вручило ноту послу США через слова Байдена о таджиках, которые "также бы цеплялись за шасси самолета"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Таджикистана вручило послу США в республике ноту протеста в связи с заявлениями президента США Джо Байдена. Об этом во вторник сообщили в таджикском дипведомстве, пишет УНН.

Детали

“14 сентября 2021 года чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан господин Джон Марк Поммершайм был приглашен в Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании”, — говорится в сообщении.

По данным МИД, в ноте отмечается, что подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства. “Республика Таджикистан заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами Америки в духе взаимной поддержки и взаимного уважения”, — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Контекст

В субботу в ходе посещения мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года, расположенного в городе Шанксвилл (штат Пенсильвания), Байден заявил, что большинство американцев все равно поддерживают вывод американских войск из Афганистана, несмотря на то, как это было сделано. “70% американцев считают, что пора было уходить из Афганистана после того, как мы потратили столько денег”, — сказал президент США.

“Но обратной стороной этого было то, что им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы C-130 (военно-транспортный самолет) и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси”, — заявил он.

Церемония на мемориале в городе Шанксвилл (штат Пенсильвания), 11 сентября:

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