МЗС Таджикистану вручило ноту послу США через слова Байдена про таджиків, які "також би чіплялися за шасі літака"

Деталі

“14 вересня 2021 року Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Республіці Таджикистан пан Джон Марк Поммершайм був запрошений до Міністерства закордонних справ Республіки Таджикистан. Послу США була передана нота протесту в зв’язку з висловлюваннями президента Сполучених Штатів Америки пана Джо Байдена під час його відвідин пожежної дільниці у Пенсільванії”, — йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, в ноті наголошується, що подібні висловлювання не відповідають духу дружніх відносин і партнерства. “Республіка Таджикистан зацікавлена в розвитку взаємовигідних відносин зі Сполученими Штатами Америки в дусі взаємної підтримки і взаємної поваги”, — зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Контекст

У суботу під час відвідин меморіалу жертвам терактів 11 вересня 2001 року, розташованого в місті Шанксвілл (штат Пенсільванія), Байден заявив, що більшість американців все одно підтримують виведення американських військ з Афганістану, незважаючи на те, як це було зроблено. “70% американців вважають, що пора було йти з Афганістану після того, як ми витратили стільки грошей”, — сказав президент США.

“Але зворотною стороною цього було те, що їм не сподобалося, як ми вивели війська. Однак важко пояснити кому-небудь, як ще це можна було зробити. Наприклад, якби ми були у Таджикистані, взяли б C-130 (військово-транспортний літак) і сказали б, що ми дозволимо всім, хто будь-яким чином нам симпатизував, сісти на цей літак, то і в цьому випадку були б люди, які хапалися б за шасі”, — заявив він.

Церемонія на меморіалі у місті Шанксвілл (штат Пенсільванія), 11 вересня: