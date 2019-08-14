МИД сотрудничает с Польшей и США по Меморандуму по вопросам энергетики

КИЕВ. 14 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины в сотрудничестве с Польши и США готовит Меморандум по вопросам энергетики, который и будет фундаментом для развития дальнейших действий по газовым вопросам. Об этом заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала в интервью ВВС News Украина, передает УНН.