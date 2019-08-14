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МЗС співпрацює з Польщею та США щодо Меморандум з питань енергетики

МЗС співпрацює з Польщею та США щодо Меморандум з питань енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України у співпраці з Польщі та США готує Меморандум з питань енергетики, який і буде фундаментом для розбудови подальших дій щодо газових питань. Про це заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль розповіла в інтерв’ю ВВС News Україна, передає УНН.

“По газу ми якраз зараз співпрацюємо із поляками та американцями, — до того візиту (президента Зеленського — ред.), який має бути на початку вересня до Польщі. Ми готуємо Меморандум з питань енергетики, який і буде фундаментом для розбудови подальших дій на двосторонньому, тристоронньому рівні, і який визначить алгоритм співпраці”, — сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що директиви делегації вже затверджені, і, на її думку, їх не будуть змінювати, тому що вони “написані на основі тих обставин, які формувалися протягом останніх трьох років щодо адаптації нашого законодавства до законодавства Європейського Союзу і щодо створення в Україні нормально функціонуючого газового ринку”.

Зі слів заступниці міністра, продовження газового контракту на рік чи два, як пропонують росіяни — це одна з версій, яка є робочою.

“Я не є прихильником цього підходу. Бо ми вже проходили з росіянами виконання рішень Стокгольмського арбітражу і решту, тому я не довіряю таким обіцянкам”, — заявила вона.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що за умови, якщо домовленості з Росією щодо транзиту газу з нового року не будуть досягнуті, то в України є план “Б”.

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