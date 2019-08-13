Данилюк: в України є план "Б" щодо транзиту газу

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Якщо домовленості з Росією щодо транзиту газу з нового року не будуть досягнуті, то в України є план "Б". Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.