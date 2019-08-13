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Данилюк: в України є план "Б" щодо транзиту газу

Данилюк: в України є план "Б" щодо транзиту газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Якщо домовленості з Росією щодо транзиту газу з нового року не будуть досягнуті, то в України є план "Б". Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.

"З 1 січня спливає термін контракту. Після формування нового уряду має бути сформована нова група і керівник цієї групи, міністр енергетики, який буде відповідати за перемовини щодо підписання або нового, або продовження цього контракту", - сказав Данилюк.

За його словами, Україні потрібен транзит газу, адже "ми отримуємо від цього біля 3 млрд доходів". Без транзиту російського газу ми виживемо, але це питання не лише виживання, а й розвитку країни, додав він.

"Чи є загроза? Загроза є. Перше РНБО, яке скликав Президент, стосувалося саме питань енергетичної безпеки. І зараз, коли ми розробляємо стратегію нацбезпеки, основну увагу ми приділяємо і питанням енергетичної безпеки. Тому, коли ми говоримо про транзит - це і кошти, які ми отримуємо, і розвиток ГТС, і можливість залучення інвестицій, це і розвиток країни", - розповів Данилюк.

"Було б абсолютно безвідповідально не мати плану "Б", - додав він у відповідь на запитання, чи є в України план "Б" на випадок, якщо домовленості так і не будуть досягнуті.

Нагадаємо, за словами голови Нафтогазу Андрія Коболєва, російська сторона налаштована затягувати початок тристоронніх переговорів з ЄС та Україною щодо транзиту газу.

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