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Коболєв: росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів по газу

Коболєв: росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів по газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Російська сторона налаштована затягувати початок тристоронніх переговорів з ЄС та Україною щодо транзиту газу. Про це у себе в Facebook написав глава НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.

“Президент у Туреччині дав дуже важливий сигнал, повідомивши, що вже цієї осені буде прийнято закон про концесії, який спростить співпрацю держави з приватним бізнесом. Це означає, що один з головних варіантів функціонування нашої ГТС після відокремлення оператора стає більш вірогідним”, — вказав Коболєв.

Він нагадав, що у “Нафтогазі” неодноразово говорили про перспективність передачі управління українською ГТС консорціуму з міжнародних компаній — особливо, якщо “Газпром” займе неконструктивну позицію на переговорах по транзиту.

“Сьогодні бачимо, що росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів, щоб з настанням холодів вкотре вдатися до шантажу та викручування рук”, — зауважив глава НАК “Нафтогаз України”.

Тому, з його слів, наразі є особливо важливим грамотно та без помилок завершити проведення анбандлінгу за оптимальною моделлю ISO.

“Лише ця модель забезпечить можливість надалі захищати інтереси України в судах проти Газпрому і при цьому повністю виконати вимоги європейської газової директиви”, — зазначив він.

Коболєв також нагадав про створення філії “Оператор газотранспортної системи України” та “Оператор підземних сховищ газу”.

“До оператора ГТС вже переведено персонал, підготовлені до передачі активи. Дуже важливою для подальшої реалізації анбандлінгу є швидка сертифікація нового оператора з боку НКРЕКП. Лише після отримання всіх необхідних дозволів він зможе розпочати самостійну роботу”, — додав він.

Як повідомляв УНН, зі слів Коболєва, Росія, Україна і ЄС мають зустрітись 16 вересня для переговорів про транзит газу.

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