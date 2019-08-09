Коболев: россияне настроены отсрочить начало переговоров по газу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Российская сторона настроена затягивать начало трехсторонних переговоров с ЕС и Украиной о транзите газа. Об этом у себя в Facebook написал глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев, передает УНН.
“Президент в Турции дал очень важный сигнал, сообщив, что уже этой осенью будет принят закон о концессиях, который упростит сотрудничество государства с частным бизнесом. Это означает, что один из главных вариантов функционирования нашей ГТС после отделения оператора становится более вероятным”, — отметил Коболев.
Он напомнил, что в “Нафтогазе” неоднократно говорили о перспективности передачи управления украинской ГТС консорциуму международной компании — особенно, если “Газпром” займет неконструктивную позицию на переговорах по транзиту.
“Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук”, — отметил глава НАК “Нафтогаз Украины”.
Поэтому, по его словам, в настоящее время является особенно важным грамотно и без ошибок завершить проведение анбандлингу по оптимальной моделью ISO.
“Только эта модель обеспечит возможность в дальнейшем защищать интересы Украины в судах против Газпрома и при этом полностью выполнить требования европейской газовой директивы”, — отметил он.
Коболев также напомнил о создании филиала “Оператор газотранспортной системы Украины” и “Оператор подземных хранилищ газа”.
“До оператора ГТС уже переведен персонал, подготовлены к передаче активы. Очень важной для дальнейшей реализации анбандлингу является быстрая сертификация нового оператора со стороны НКРЭКУ. Только после получения всех необходимых разрешений он сможет начать самостоятельную работу”, — добавил он.
Как сообщал УНН, по словам Коболева, Россия, Украина и ЕС должны встретиться 16 сентября для переговоров о транзите газа.