Данилюк: у Украины есть план "Б" по транзиту газа

"С 1 января истекает срок контракта. После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании или нового, или продолжении этого контракта", - сказал Данилюк.

По его словам, Украине нужен транзит газа, ведь "мы получаем от этого около 3 млрд доходов". Без транзита российского газа мы выживем, но это вопрос не только выживания, но и развития страны, добавил он.

"Есть ли угроза? Угроза есть. Первое СНБО, которое созвал Президент, касалось именно вопросов энергетической безопасности. И сейчас, когда мы разрабатываем стратегию нацбезопасности, основное внимание мы уделяем и вопросам энергетической безопасности. Поэтому, когда мы говорим о транзите - это и средства, которые мы получаем, и развитие ГТС, и возможность привлечения инвестиций, это и развитие страны", - рассказал Данилюк.

"Было бы абсолютно безответственно не иметь плана "Б", - добавил он в ответ на вопрос, есть ли у Украины план "Б" на случай, если договоренности так и не будут достигнуты.

Напомним, по словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, российская сторона настроена затягивать начало трехсторонних переговоров с ЕС и Украиной по транзиту газа.