МИД Словакии стал объектом масштабной кибератаки из-за рубежа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Масштабная кибератака была осуществлена на министерство иностранных дел Словакии. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Пеллегрини, передает УНН со ссылкой на Aktuality.sk.
"Это атаку обнаружила Военная разведка (VS) из-за нестандартного поведения компьютера. После углубленного анализа они подтвердили, что это не распространенный компьютерный вирус, а сложный вредоносный код, который позволяет злоумышленникам фильтровать данные внутри организации при атаке на серверы из-за границы", - сказал Пеллегрини.
Премьер не смог ответить на вопрос, имела ли место утечка секретных данных во время кибератаки.
По его словам, установление личностей нападавших и предмета их интереса в настоящее время является главной задачей военной разведки.
"На основе имеющейся у нас информации, я поручил директору VS расследовать текущее состояние безопасности всей правительственной сети", - сказал он.
Как сообщал УНН, в прокуратуре Праги в среду сообщили, что в Чехии задержали граждан РФ, которых обвиняют в хакерской атаке на компьютерную систему МИД Чехии и вмешательстве в работу системы выдачи видов на жительство.