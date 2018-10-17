МИД Словакии стал объектом масштабной кибератаки из-за рубежа

"Это атаку обнаружила Военная разведка (VS) из-за нестандартного поведения компьютера. После углубленного анализа они подтвердили, что это не распространенный компьютерный вирус, а сложный вредоносный код, который позволяет злоумышленникам фильтровать данные внутри организации при атаке на серверы из-за границы", - сказал Пеллегрини.

Премьер не смог ответить на вопрос, имела ли место утечка секретных данных во время кибератаки.



По его словам, установление личностей нападавших и предмета их интереса в настоящее время является главной задачей военной разведки.



"На основе имеющейся у нас информации, я поручил директору VS расследовать текущее состояние безопасности всей правительственной сети", - сказал он.



Как сообщал УНН, в прокуратуре Праги в среду сообщили, что в Чехии задержали граждан РФ, которых обвиняют в хакерской атаке на компьютерную систему МИД Чехии и вмешательстве в работу системы выдачи видов на жительство.