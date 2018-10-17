МЗС Словаччини стало об’єктом масштабної кібератаки з-за кордону

"Цю атаку виявила Військова розвідка (VS) через нестандартну поведінку комп'ютера. Після поглибленого аналізу вони підтвердили, що це не поширений комп’ютерний вірус, а складний шкідливий код, який дозволяє зловмисникам фільтрувати дані всередині організації при атаці на сервери з-за кордону", - сказав Пеллегріні.



Прем’єр не зміг дати відповідь на запитання, чи мав місце витік секретних даних під час кібератаки.



За його словами, встановлення осіб нападників і предмету їхнього інтересу в даний час є головним завданням військової розвідки.



"На основі наявної у нас інформації, я доручив директору VS розслідувати поточний стан безпеки всієї урядової мережі", - сказав він.



Як повідомляв УНН, у прокуратурі Праги у середу повідомили, що в Чехії затримали громадян РФ, яких звинувачують у хакерській атаці на комп'ютерну систему МЗС Чехії та втручанні в роботу системи видачі посвідок на постійне проживання.