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МЗС Словаччини стало об’єктом масштабної кібератаки з-за кордону

Київ • УНН

 • 10420 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Масштабна кібератака була здійснена на міністерство закордонних справ Словаччини. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петер Пеллегріні, передає УНН з посиланням на Aktuality.sk.

"Цю атаку виявила Військова розвідка (VS) через нестандартну поведінку комп'ютера. Після поглибленого аналізу вони підтвердили, що це не поширений комп’ютерний вірус, а складний шкідливий код, який дозволяє зловмисникам фільтрувати дані всередині організації при атаці на сервери з-за кордону", - сказав Пеллегріні.

Прем’єр не зміг дати відповідь на запитання, чи мав місце витік секретних даних під час кібератаки.

За його словами, встановлення осіб нападників і предмету їхнього інтересу в даний час є головним завданням військової розвідки.

"На основі наявної у нас інформації, я доручив директору VS розслідувати поточний стан безпеки всієї урядової мережі", - сказав він.

Як повідомляв УНН, у прокуратурі Праги у середу повідомили, що в Чехії затримали громадян РФ, яких звинувачують у хакерській атаці на комп'ютерну систему МЗС Чехії та втручанні в роботу системи видачі посвідок на постійне проживання.

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