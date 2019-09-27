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МИД разъяснил процедуру посещения оккупированных районов Грузии и Азербайджана

Киев • УНН

 • 9627 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Граждане Украины при принятии решения посетить оккупированные территории Нагорного Карабаха, Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также прилегающих к ним районов должны руководствоваться законодательством Азербайджана и Грузии. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

МИД разъяснил процедуру посещения оккупированных районов Грузии и Азербайджана

"Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины при принятии решения посетить оккупированные территории Нагорного Карабаха, Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также прилегающих к ним районов руководствоваться законодательством Азербайджанской Республики и Грузии. Нарушение этого законодательства влечет за собой административную и уголовную ответственность", - отметила Зеленко.

Она подчеркнула, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и Грузии в рамках их международно признанных границ.

Также пресс-секретарь внешнеполитического ведомства порекомендовала при осуществлении любых заграничных путешествий пользоваться созданным МИД сервисом добровольной регистрации украинских граждан во время путешествий за границу - "ДРУГ".

Напомним, сегодня глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко поблагодарил Могерини за ее активную роль в консолидации поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии российской агрессии и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности.

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