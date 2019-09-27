Пристайко подякував Могеріні за її роль у підтримці України з боку ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у четвер на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН зустрівся із Верховним представником Європейського Союзу у закордонних справах та з політики безпеки Федерікою Могеріні. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
"Глава українського зовнішньополітичного відомства подякував Могеріні за її активну роль у консолідації підтримки України з боку ЄС у протидії російській агресії та відновленні її суверенітету та територіальної цілісності", - повідомили в пресслужбі.
Зазначимо, напередодні у Єврокомісії нагадали, що фінансова допомога Євросоюзу Україні напряму пов’язана з реалізацією реформ в країні.