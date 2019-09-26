У Єврокомісії нагадали про умови допомоги Україні

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 13121 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 30135 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 44489 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 96439 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 70715 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 61795 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 284881 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174131 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141788 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 142116 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.3м/с
39%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 58172 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 77329 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 72721 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 25831 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 41285 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 96439 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 284882 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 224684 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 339362 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 355426 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 5928 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 10239 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 9494 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 14114 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 78133 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У Єврокомісії нагадали про умови допомоги Україні

Київ • УНН

 • 11774 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Фінансова допомога Євросоюзу Україні напряму пов’язана з реалізацією реформ в країні. Про це заявив в четвер журналістам в Брюсселі представник Єврокомісії, відповідаючи на питання щодо оприлюдненої напередодні стенограми розмови президентів України і США, передає кореспондент УНН.

У Єврокомісії нагадали про умови допомоги Україні

“Євросоюз підтримує Україну безпрецедентно, і за ці 5 років ми надали Україні загалом найбільший пакет допомоги в історії ЄС. Наша допомога Україні є істотною на її демократичному шляху та щодо безпрецедентних викликів, з якими Україна зіштовхнулась, так само як і безпрецедентних зусиль щодо реформ. Починаючи від революції у 2014 році ЄС разом з фінансовими інституціями ЄС разом мобілізувала понад 15 мільйонів євро в грантах і запозичень на підтримку процесу реформ, з чіткими умовами щодо продовження цього процесу”, — сказав представник ЄК.

З його слів, ЄС повністю підтримуємо територіальну цілісність України , її незалежність та суверенітет.

На прохання прокоментувати оприлюднену напередодні телефонну розмову між Президентом України Володимиром Зеленським та його американським колегою Дональдом Трампом, в ЄК зазначили, що не мають конкретних коментарів щодо цього.

“Ви знаєте, це вулиця з двостороннім рухом, тож, чим більше реформ Україна впроваджує, ти більше ми будемо надавати підтримки. Це завжди йде в обидві сторони... Наша підтримка міцно зав’язана на зобов’язанні України продовжувати шлях реформ, тож, звичайно, ми дуже уважно стежимо за реформами, які проводить Україна, тож ми продовжимо надавати підтримку, якщо Україна продовжуватиме реформи”, — сказав представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНН, напередодні Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. У розмові обидва лідери критикували Європу за недостатню підтримку України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$63.31
Bitcoin
$82,908.70
S&P 500
$5,249.18
Tesla
$246.51
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,246.80
Ethereum
$1,556.28