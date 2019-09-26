У Єврокомісії нагадали про умови допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Фінансова допомога Євросоюзу Україні напряму пов’язана з реалізацією реформ в країні. Про це заявив в четвер журналістам в Брюсселі представник Єврокомісії, відповідаючи на питання щодо оприлюдненої напередодні стенограми розмови президентів України і США, передає кореспондент УНН.
“Євросоюз підтримує Україну безпрецедентно, і за ці 5 років ми надали Україні загалом найбільший пакет допомоги в історії ЄС. Наша допомога Україні є істотною на її демократичному шляху та щодо безпрецедентних викликів, з якими Україна зіштовхнулась, так само як і безпрецедентних зусиль щодо реформ. Починаючи від революції у 2014 році ЄС разом з фінансовими інституціями ЄС разом мобілізувала понад 15 мільйонів євро в грантах і запозичень на підтримку процесу реформ, з чіткими умовами щодо продовження цього процесу”, — сказав представник ЄК.
З його слів, ЄС повністю підтримуємо територіальну цілісність України , її незалежність та суверенітет.
На прохання прокоментувати оприлюднену напередодні телефонну розмову між Президентом України Володимиром Зеленським та його американським колегою Дональдом Трампом, в ЄК зазначили, що не мають конкретних коментарів щодо цього.
“Ви знаєте, це вулиця з двостороннім рухом, тож, чим більше реформ Україна впроваджує, ти більше ми будемо надавати підтримки. Це завжди йде в обидві сторони... Наша підтримка міцно зав’язана на зобов’язанні України продовжувати шлях реформ, тож, звичайно, ми дуже уважно стежимо за реформами, які проводить Україна, тож ми продовжимо надавати підтримку, якщо Україна продовжуватиме реформи”, — сказав представник Єврокомісії.
Як повідомляв УНН, напередодні Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. У розмові обидва лідери критикували Європу за недостатню підтримку України.