В Еврокомиссии напомнили об условиях помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Финансовая помощь Евросоюза Украине напрямую связана с реализацией реформ в стране. Об этом заявил в четверг журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о обнародованной накануне стенограммы разговора президентов Украины и США, передает корреспондент УНН.
“Евросоюз поддерживает Украину беспрецедентно, и за эти 5 лет мы предоставили Украине в целом наибольший пакет помощи в истории ЕС. Наша помощь Украине является существенным в ее демократическом пути и по беспрецедентных вызовов, с которыми Украина столкнулась, так же как и беспрецедентных усилий по реформ. Начиная с революции в 2014 году ЕС вместе с финансовыми институтами ЕС вместе мобилизовала более 15 миллионов евро в грантах и заимствований в поддержку процесса реформ, с четкими условиями о продлении этого процесса”, — сказал представитель ЕК.
По его словам, ЕС полностью поддерживаем территориальную целостность Украины, ее независимость и суверенитет.
На просьбу прокомментировать обнародованный накануне телефонный разговор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом, в ЕК отметили, что не имеют конкретных комментариев по этому поводу.
“Вы знаете, это улица с двусторонним движением, поэтому, чем больше реформ Украины внедряет, ты больше мы будем оказывать поддержки. Это всегда идет в обе стороны... Наша поддержка крепко завязана на обязательстве Украины продолжать путь реформ, поэтому, конечно, мы очень внимательно следим за реформами, которые проводит Украина, и мы продолжим оказывать поддержку, если Украина будет продолжать реформы”, — сказал представитель Еврокомиссии.
Как сообщал УНН, накануне Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговоре оба лидера критиковали Европу за недостаточную поддержку Украины.