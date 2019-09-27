Пристайко поблагодарил Могерини за ее роль в поддержке Украины со стороны ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в четверг на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
"Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Могерини за ее активную роль в консолидации поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии российской агрессии и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности", - сообщили в пресс-службе.
Отметим, накануне в Еврокомиссии напомнили, что финансовая помощь Евросоюза Украине напрямую связана с реализацией реформ в стране.