Пристайко поблагодарил Могерини за ее роль в поддержке Украины со стороны ЕС

"Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Могерини за ее активную роль в консолидации поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии российской агрессии и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, накануне в Еврокомиссии напомнили, что финансовая помощь Евросоюза Украине напрямую связана с реализацией реформ в стране.