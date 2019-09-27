МЗС роз'яснило процедуру відвідування окупованих районів Грузії та Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Громадяни України при прийнятті рішення відвідати окуповані території Нагірного Карабаху, Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, а також прилеглих до них районів мають керуватися законодавством Азербайджану та Грузії. Про це повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, передає УНН із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства.
"Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України при прийнятті рішення відвідати окуповані території Нагірного Карабаху, Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, а також прилеглих до них районів керуватися законодавством Азербайджанської Республіки та Грузії. Порушення цього законодавства тягне за собою адміністративну і кримінальну відповідальність", - зазначила Зеленко.
Вона наголосила, що Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану та Грузії у межах їх міжнародно визнаних кордонів.
Також речниця зовнішньополітичного відомства порекомендувала під час здійснення будь-яких закордонних подорожей користуватися створеним МЗС сервісом добровільної реєстрації українських громадян під час подорожей за кордон – "ДРУГ".
Нагадаємо, сьогодні глава українського зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко подякував Могеріні за її активну роль у консолідації підтримки України з боку ЄС у протидії російській агресії та відновленні її суверенітету та територіальної цілісності.