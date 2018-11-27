МИД: развитие пограничной инфраструктуры является общим интересом Украины и Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. 26 ноября 2018 года в МИД Украины состоялись украинские-венгерские консультации по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне заместителя Министра иностранных дел Украины Василия Боднара и Парламентского Государственного секретаря — заместителя Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяра, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Василий Боднар сообщил венгерской стороне об акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и призвал официальный Будапешт присоединиться к мероприятиям международного сообщества по сдерживанию российского агрессора.
Заместитель Министра подчеркнул необходимость соблюдения принципов добрососедства в урегулировании проблемных вопросов двусторонних отношений, реализации позитивной повестки дня, согласованного главами внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии. Было подтверждена настроенность Украины к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству с учетом национальных интересов Украины.
“Левенте Мадьяр подтвердил поддержку Венгрией независимости и территориальной целостности Украины и выразил заинтересованность его страны в расширении украинско-венгерского практического сотрудничества”, — указано в сообщении.
Стороны пришли к соглашению о необходимости активизации сотрудничества по реализации приграничных инфраструктурных проектов, начала совместного контроля на границе и расширение межрегионального сотрудничества. В этом контексте, была достигнута договоренность о проведении в начале 2019 года переговоров должностных лиц двух государств, ответственных за развитие трансграничного сотрудничества.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Павел Климкин призывает партнеров Украины давить на РФ чтобы она признала 23 украинских моряка военнопленными.