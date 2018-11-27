МЗС: розвиток прикордонної інфраструктури є спільним інтересом України та Угорщини

Василь Боднар поінформував угорську сторону про акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки та закликав офіційний Будапешт долучитися до заходів міжнародної спільноти зі стримування російського агресора.

Заступник Міністра наголосив на необхідності дотримання принципів добросусідства у врегулюванні проблемних питань двосторонніх відносин, реалізації позитивного порядку денного, узгодженого главами зовнішньополітичних відомств України та Угорщини. Було підтверджено налаштованість України до конструктивної та взаємовигідної співпраці з урахуванням національних інтересів України.

“Левенте Мадяр підтвердив підтримку Угорщиною незалежності та територіальної цілісності України і висловив зацікавленість його країни в розширенні українсько-угорського практичного співробітництва”, — вказано у повідомленні.

Сторони дійшли згоди щодо необхідності активізації співпраці з реалізації прикордонних інфраструктурних проектів, започаткування спільного контролю на кордоні та розширення міжрегіонального співробітництва. У цьому контексті, було домовлено про проведення на початку 2019 року переговорів посадових осіб двох держав, відповідальних за розвиток транскордонного співробітництва.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликає партнерів України тиснути на РФ аби вона визнала 23 українських моряка військовополоненими.