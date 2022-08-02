мид россии: Китай имеет право принимать меры по защите суверенитета

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"Рассматриваем ее визит как явную провокацию вроде агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР. Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это чисто внутреннее дело Китая. Китайская сторона имеет право принимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе", - говорится в сообщении спикера мид марии захаровой.

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Белый дом предупредил, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями.

В тот момент, когда Пелоси только прилетела в Тайбэй, китайская пресса сообщила, что через пролив в сторону Тайваня летят китайские боевые самолеты. Затем военные объявили, что в ближайшее время – уже со вторника – проведут вблизи Тайваня серию "точечных" военных операций.

Китайские боевые самолеты уже совершили несколько полетов рядом с медианной линией, разделяющей Тайваньский пролив. Несколько китайских военных кораблей с понедельника находятся вблизи неофициальной границы, разделяющей Китай и Тайвань.

США учитывая ситуацию развернули четыре военных корабля, в том числе авианосец, в водах восточнее Тайваня.