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мид россии: Китай имеет право принимать меры по защите суверенитета

мид россии: Китай имеет право принимать меры по защите суверенитета

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. мид россии заявил во вторник, что визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси был "явной провокацией", передает УНН.

Цитата

"Рассматриваем ее визит как явную провокацию вроде агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР. Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это чисто внутреннее дело Китая. Китайская сторона имеет право принимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе", - говорится в сообщении спикера мид марии захаровой.

Дополнение

Белый дом предупредил, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями.

В тот момент, когда Пелоси только прилетела в Тайбэй, китайская пресса сообщила, что через пролив в сторону Тайваня летят китайские боевые самолеты. Затем военные объявили, что в ближайшее время – уже со вторника – проведут вблизи Тайваня серию "точечных" военных операций.

Китайские боевые самолеты уже совершили несколько полетов рядом с медианной линией, разделяющей Тайваньский пролив. Несколько китайских военных кораблей с понедельника находятся вблизи неофициальной границы, разделяющей Китай и Тайвань.

США учитывая ситуацию развернули четыре военных корабля, в том числе авианосец, в водах восточнее Тайваня.

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