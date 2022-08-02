Китайські винищувачі Су-35 перетинають Тайванську протоку і летять в бік острова - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Китайські винищувачі Су-35 перетинають Тайванську протоку, повідомляє телеканал CGTN, пише УНН.
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За словами джерела Reuters, у вівторок вранці китайські літаки неодноразово робили тактичні маневри, ненадовго "торкаючись" середньої лінії і повертаючись на інший бік протоки, тоді як тайванські літаки були поблизу у режимі очікування.
Китайські літаки покинули цей район у другій половині дня, але кораблі залишилися, повідомило джерело.
Літаки жодної зі сторін зазвичай не перетинають середню лінію.
Тим часом, літак Пелосі почав зниження над островом, випливає з даних Flightradar.
Соцмережами шириться відео, як у провініції Фуцзянь, яка знаходиться за 100 км від Тайваню, лунають сирени повітряної тривоги.