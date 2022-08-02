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Китайские истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив и летят в сторону острова - СМИ

Киев • УНН

 • 277677 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Китайские истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив, сообщает телеканал CGTN, пишет УНН.

Детали

По словам источника Reuters, во вторник утром китайские самолеты неоднократно совершали тактические маневры, ненадолго "касаясь" средней линии и возвращаясь на другую сторону пролива, тогда как тайваньские самолеты были поблизости в режиме ожидания.

Китайские самолеты покинули этот район во второй половине дня, но корабли остались, сообщил источник.

Самолеты ни одной из сторон обычно не пересекают среднюю линию.

Тем временем, самолет Пелоси начал снижение над островом, вытекает из данных Flightradar.

Соцсетями распространяется видео, как в провинции Фуцзянь, которая находится за 100 км от Тайваня, раздаются сирены воздушной тревоги.

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