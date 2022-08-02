Китайські винищувачі пролетіли поряд з Тайванем на тлі очікуваного візиту Пелосі

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Окрім китайських літаків, що пролетіли поблизу середньої лінії протоки, кілька китайських військових кораблів з понеділка пропливли поблизу неофіційної розділової лінії, повідомило джерело Reuters. За словами джерела, у вівторок вранці китайські військові кораблі та літаки "продавили" цю лінію, що є незвичайним кроком, який джерело назвало "дуже провокаційною".

За словами джерела, у вівторок вранці китайські літаки неодноразово робили тактичні маневри, ненадовго "торкаючись" серединної лінії і повертаючись на інший бік протоки, тоді як тайванські літаки були поблизу у режимі очікування.

Китайські літаки покинули цей район у другій половині дня, але кораблі залишилися, повідомило джерело.

Літаки жодної зі сторін зазвичай не перетинають серединну лінію.

У заяві міністерства оборони Тайваню йдеться, що воно повністю обізнане про військові дії і належним чином направить сили у відповідь на будь-які "ворожі погрози".

Тим часом, веб-сайт канцелярії президента Тайваню у вівторок зазнав кібератаки з-за кордону і в якийсь момент працював зі збоями, повідомило джерело, поінформоване з цього приводу. Офіс згодом підтвердив атаки.

Жителі південно-східного китайського міста Сямень, яке знаходиться навпроти Тайваню і де спостерігається велика військова присутність, повідомили у вівторок, що спостерігали за рухом бронетехніки та розмістили фотографії в інтернеті. Однак, агентство вказує, що їх не змогли відразу перевірити.

Китайські соціальні мережі гули як від занепокоєння щодо потенційного конфлікту, так і від патріотичного запалу, а поїздка Пелосі була найпопулярнішою темою на Weibo, що схожий на Twitter.

Десятки протестувальників із прокитайських груп зібралися у вівторок біля готелю Grand Hyatt у Тайбеї, де, за припущеннями місцевих ЗМІ, може зупинитися Пелосі. "Геть! Порушниця спокою Ненсі Пелосі!" - було написано на одному з плакатів, який тримав протестувальник. На місці за натовпом спостерігали близько 50 поліцейських.

Жителі Тайваню, які звикли бути посеред напруги між Китаєм та США, висловили неоднозначні думки щодо візиту Пелосі, відзначає агентство.

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Про очікуваний візит

Очікується, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибуде до Тайбея пізніше у вівторок, повідомили джерела, поінформовані з цього питання.

Китай неодноразово застерігав від поїздки Пелосі до Тайваню, який він називає своїм, тоді як Сполучені Штати заявили в понеділок, що їх не залякає китайське "брязкання зброєю".

Більшість очікуваних зустрічей Пелосі, зокрема з президентом Цай Інвень, були заплановані на середу, повідомила людина, знайома з її маршрутом.

Чотири джерела повідомили, що Пелосі мала зустрітися з групою активістів, які відверто говорять про ситуацію з правами людини в Китаї, в середу вдень.

Пелосі була у Малайзії раніше у вівторок, розпочавши своє азіатське турне у Сінгапурі у понеділок. У її офісі сказали, що вона також поїде до Південної Кореї та Японії, але не згадали про візит до Тайваню.

Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не коментує повідомлення про плани поїздки Пелосі.

Китай у вівторок знову заявив про свою незгоду з візитом Пелосі до Тайваню.