Китай заявив, що підтримує зв'язок зі США щодо очікуваного візиту Пелосі на Тайвань

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Водночас Bloomberg повідомляє, що речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн також відповіла на ідею, висловлену президентом США лідеру КНР, що "Конгрес є незалежною гілкою влади і що спікер Пелосі ухвалює власні рішення", заявивши, що Конгрес є частиною уряду США і повинен дотримуватися його зовнішньої політики.

"Коли спікер Палати представників, будучи третьою за рангом фігурою в уряді США, летить на військовому літаку США, щоб здійснити провокаційний візит до регіону Тайвань, це, безумовно, не є неофіційною поведінкою", — сказала вона на брифінгу в Пекіні, додавши, що будь-які контрзаходи з боку Пекіна будуть "виправданими" у відповідь на таку "недобросовісну поведінку".

За її словами, Китай зв’яжеться зі своїм послом у США, "у разі необхідності".

Як пише Anadolu, у заяві для ЗМІ речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн також заявила, що її країна вживе необхідних заходів для захисту свого суверенітету та інтересів у випадку, якщо візит Пелосі на Тайвань піде не так.

Очікується, що Пелосі прибуде о 22:20 за місцевим часом приватним літаком в аеропорт Суншань, згідно з інформацією Liberty Times, одного із кількох ЗМІ, пов’язаних із правлячою партією президента Тайваню Цай Інвень.

На регулярному брифінгу у вівторок вдень МЗС Тайваню заявило, що не може коментувати спекуляції навколо поїздки Пелосі. "Тайвань завжди вітає міжнародних відвідувачів, які приїжджають на Тайвань, щоб краще зрозуміти Тайвань і продемонструвати свою підтримку Тайваню", — сказала речниця міністерства Джоан Оу.

Китай, який вважає Тайвань частиною своєї території, пообіцяв невизначену військову відповідь на будь-який візит Пелосі, який ризикує спровокувати кризу між найбільшими економіками світу. Минулого тижня лідер КНР Сі Цзіньпін сказав президенту США Джо Байдену, що "рішуче захищатиме національний суверенітет і територіальну цілісність Китаю" і що "хто грає з вогнем, той обпечеться".

Доповнення

Пелосі розпочала тур чотирма азіатськими країнами в понеділок у Сінгапурі на тлі інтенсивних чуток про те, що вона може ризикнути розгнівати Пекін, відвідавши також самоврядний Тайвань.