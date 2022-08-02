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Китай заявил, что поддерживает связь с США по поводу ожидаемого визита Пелоси на Тайвань

Китай заявил, что поддерживает связь с США по поводу ожидаемого визита Пелоси на Тайвань

Киев • УНН

 • 242242 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Китай поддерживает связь с США по поводу ожидаемого визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет УНН из ссылкой на Reuters.

Детали

В то же время Bloomberg сообщает, что спикер МИД Китая Хуа Чуньин также ответила на идею, высказанную президентом США лидеру КНР, что "Конгресс является независимой ветвью власти и что спикер Пелоси принимает собственные решения", заявив, что Конгресс является частью правительства США и должен придерживаться его внешней политики.

"Когда спикер Палаты представителей, будучи третьей по рангу фигурой в правительстве США, летит на военном самолете США, чтобы совершить провокационный визит в регион Тайвань, это, безусловно, не является неофициальным поведением", — сказала она на брифинге в Пекине, добавив, что любые контрмеры со стороны Пекина будут "оправданы" в ответ на такое "недобросовестное поведение".

По ее словам, Китай свяжется со своим послом в США, "в случае необходимости".

Как пишет Anadolu, в заявлении для СМИ спикер МИД Китая Хуа Чуньин также заявила, что ее страна предпримет необходимые шаги для отстаивания своего суверенитета и интересов в случае, если визит Пелоси на Тайвань примет неверный оборот.

Ожидается, что Пелоси прибудет в 22:20 по местному времени частным самолетом в аэропорт Суншань, согласно информации Liberty Times, одного из нескольких СМИ, связанных с правящей партией президента Тайваня Цай Инвэнь.

На регулярном брифинге во вторник днем ​​МИД Тайваня заявил, что не может комментировать спекуляции вокруг поездки Пелоси. "Тайвань всегда приветствует международных посетителей, приезжающих на Тайвань, чтобы лучше понять Тайвань и продемонстрировать свою поддержку Тайваню", — сказала спикер министерства Джоан Оу.

Китай, считающий Тайвань частью своей территории, пообещал неопределенный военный ответ на любой визит Пелоси, рискующий спровоцировать кризис между крупнейшими экономиками мира. На прошлой неделе лидер КНР Си Цзиньпин сказал президенту США Джо Байдену, что "решительно будет защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая" и "кто играет с огнем, тот обожжется".

Дополнение

Пелоси начала тур по четырем азиатским странам в понедельник в Сингапуре на фоне интенсивных слухов о том, что она может рискнуть разгневать Пекин, посетив также самоуправляемый Тайвань. 

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