Китайские истребители пролетели рядом с Тайванем на фоне ожидаемого визита Пелоси

Детали

Кроме китайских самолетов, пролетевших вблизи средней линии пролива, несколько китайских военных кораблей с понедельника проплыли вблизи неофициальной разделительной линии, сообщил источник Reuters. По словам источника, во вторник утром китайские военные корабли и самолеты "продавили" эту линию, что является необычным шагом, который источник назвал "очень провокационным".

По словам источника, во вторник утром китайские самолеты неоднократно совершали тактические маневры, ненадолго "касаясь" средней линии и возвращаясь на другую сторону пролива, тогда как тайваньские самолеты находились поблизости в режиме ожидания.

Китайские самолеты покинули этот район во второй половине дня, но корабли остались, сообщил источник.

Самолеты ни одной из сторон обычно не пересекают среднюю линию.

В заявлении министерства обороны Тайваня говорится, что оно полностью осведомлено о военных действиях и должным образом направит силы в ответ на любые "вражеские угрозы".

Между тем, веб-сайт канцелярии президента Тайваня во вторник подвергся кибератакам из-за границы и в какой-то момент работал со сбоями, сообщил источник, информированный по этому поводу. Офис позже подтвердил атаки.

Жители юго-восточного китайского города Сямэнь, который находится напротив Тайваня и где наблюдается большое военное присутствие, сообщили во вторник, что наблюдали движение бронетехники и разместили фотографии в интернете. Однако агентство указывает, что их не смогли сразу проверить.

Китайские социальные сети гудели как от беспокойства по поводу потенциального конфликта, так и от патриотического пыла, а поездка Пелоси была самой популярной темой на Weibo, похожего на Twitter.

Десятки протестующих из прокитайских групп собрались во вторник возле гостиницы Grand Hyatt в Тайбэе, где, по предположениям местных СМИ, может остановиться Пелоси. "Долой! Нарушительница покоя Нэнси Пелоси!" – было написано на одном из плакатов, который держал протестующий. На месте за толпой наблюдали около 50 полицейских.

Жители Тайваня, привыкшие быть посреди напряженности между Китаем и США, высказали неоднозначные мнения по поводу визита Пелоси, отмечает агентство.

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Об ожидаемом визите

Ожидается, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет в Тайбэй позже во вторник, сообщили источники, проинформированные по этому вопросу.

Китай неоднократно предостерег от поездки Пелоси в Тайвань, который он называет своим, тогда как Соединенные Штаты заявили в понедельник, что их не запугивает китайское "бряцание оружием".

Большинство ожидаемых встреч Пелоси, в том числе с президентом Цай Инвэнь, были запланированы на среду, сообщил человек, знакомый с его маршрутом.

Четыре источника сообщили, что Пелоси должна была встретиться с группой активистов, откровенно говорящих о ситуации с правами человека в Китае, в среду днем.

Пелоси была в Малайзии раньше во вторник, начав свое азиатское турне в Сингапуре в понедельник. В ее офисе сказали, что она также отправится в Южную Корею и Японию, но не упомянули о визите на Тайвань.

Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что не комментирует сообщение о планах поездки Пелоси.

Китай во вторник вновь заявил о своем несогласии с визитом Пелоси на Тайвань.