Китайские истребители пролетели рядом с Тайванем на фоне ожидаемого визита Пелоси
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Китайские военные самолеты пролетели близко к линии, разделяющей Тайваньский пролив, перед ожидаемым визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, со ссылкой на источник сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Кроме китайских самолетов, пролетевших вблизи средней линии пролива, несколько китайских военных кораблей с понедельника проплыли вблизи неофициальной разделительной линии, сообщил источник Reuters. По словам источника, во вторник утром китайские военные корабли и самолеты "продавили" эту линию, что является необычным шагом, который источник назвал "очень провокационным".
По словам источника, во вторник утром китайские самолеты неоднократно совершали тактические маневры, ненадолго "касаясь" средней линии и возвращаясь на другую сторону пролива, тогда как тайваньские самолеты находились поблизости в режиме ожидания.
Китайские самолеты покинули этот район во второй половине дня, но корабли остались, сообщил источник.
Самолеты ни одной из сторон обычно не пересекают среднюю линию.
В заявлении министерства обороны Тайваня говорится, что оно полностью осведомлено о военных действиях и должным образом направит силы в ответ на любые "вражеские угрозы".
Между тем, веб-сайт канцелярии президента Тайваня во вторник подвергся кибератакам из-за границы и в какой-то момент работал со сбоями, сообщил источник, информированный по этому поводу. Офис позже подтвердил атаки.
Жители юго-восточного китайского города Сямэнь, который находится напротив Тайваня и где наблюдается большое военное присутствие, сообщили во вторник, что наблюдали движение бронетехники и разместили фотографии в интернете. Однако агентство указывает, что их не смогли сразу проверить.
Китайские социальные сети гудели как от беспокойства по поводу потенциального конфликта, так и от патриотического пыла, а поездка Пелоси была самой популярной темой на Weibo, похожего на Twitter.
Десятки протестующих из прокитайских групп собрались во вторник возле гостиницы Grand Hyatt в Тайбэе, где, по предположениям местных СМИ, может остановиться Пелоси. "Долой! Нарушительница покоя Нэнси Пелоси!" – было написано на одном из плакатов, который держал протестующий. На месте за толпой наблюдали около 50 полицейских.
Жители Тайваня, привыкшие быть посреди напряженности между Китаем и США, высказали неоднозначные мнения по поводу визита Пелоси, отмечает агентство.
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Об ожидаемом визите
Ожидается, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет в Тайбэй позже во вторник, сообщили источники, проинформированные по этому вопросу.
Китай неоднократно предостерег от поездки Пелоси в Тайвань, который он называет своим, тогда как Соединенные Штаты заявили в понедельник, что их не запугивает китайское "бряцание оружием".
Большинство ожидаемых встреч Пелоси, в том числе с президентом Цай Инвэнь, были запланированы на среду, сообщил человек, знакомый с его маршрутом.
Четыре источника сообщили, что Пелоси должна была встретиться с группой активистов, откровенно говорящих о ситуации с правами человека в Китае, в среду днем.
Пелоси была в Малайзии раньше во вторник, начав свое азиатское турне в Сингапуре в понедельник. В ее офисе сказали, что она также отправится в Южную Корею и Японию, но не упомянули о визите на Тайвань.
Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что не комментирует сообщение о планах поездки Пелоси.
Китай во вторник вновь заявил о своем несогласии с визитом Пелоси на Тайвань.