мзс росії: Китай має право вживати заходів щодо захисту суверенітету
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. мзс росії заявило у вівторок, що візит на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі був "явною провокацією", передає УНН.
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"Розглядаємо її візит як явну провокацію на кшталт агресивної лінії США на всебічне стримування КНР. Вважаємо, що відносини між сторонами Тайванської протоки – це суто внутрішня справа Китаю. Китайська сторона має право вживати заходів, необхідних для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності у тайванському питанні", - йдеться в повідомленні речника мзс марії захарової.
Доповнення
Білий дім попередив, що Китай може відповісти на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань військовими провокаціями.
У той момент, коли Пелосі тільки-но прилетіла до Тайбею, китайська преса повідомила, що через протоку в бік Тайваню летять китайські бойові літаки. Потім військові оголосили, що найближчим часом - вже з вівторка - проведуть поблизу Тайваню серію "точкових" військових операцій.
Китайські бойові літаки вже здійснили кілька польотів поряд з медіанною лінією, що розділяє Тайванську протоку. Декілька китайських військових кораблів з понеділка знаходяться поблизу неофіційного кордону, що розділяє Китай і Тайвань.
США з огляду на ситуацію розгорнули чотири військові кораблі, зокрема авіаносець, у водах на схід від Тайваню .