мзс росії: Китай має право вживати заходів щодо захисту суверенітету

Цитата

"Розглядаємо її візит як явну провокацію на кшталт агресивної лінії США на всебічне стримування КНР. Вважаємо, що відносини між сторонами Тайванської протоки – це суто внутрішня справа Китаю. Китайська сторона має право вживати заходів, необхідних для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності у тайванському питанні", - йдеться в повідомленні речника мзс марії захарової.

Доповнення

Білий дім попередив, що Китай може відповісти на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань військовими провокаціями.

У той момент, коли Пелосі тільки-но прилетіла до Тайбею, китайська преса повідомила, що через протоку в бік Тайваню летять китайські бойові літаки. Потім військові оголосили, що найближчим часом - вже з вівторка - проведуть поблизу Тайваню серію "точкових" військових операцій.

Китайські бойові літаки вже здійснили кілька польотів поряд з медіанною лінією, що розділяє Тайванську протоку. Декілька китайських військових кораблів з понеділка знаходяться поблизу неофіційного кордону, що розділяє Китай і Тайвань.

США з огляду на ситуацію розгорнули чотири військові кораблі, зокрема авіаносець, у водах на схід від Тайваню .