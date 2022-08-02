ВМС США розгорнуть чотири військові кораблі на схід від Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Чотири військові кораблі США, зокрема авіаносець, були розміщені у водах на схід від Тайваню у вівторок. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Авіаносець USS Ronald Reagan пройшов через Південно-Китайське море і зараз знаходиться у Філіппінському морі, на схід від Тайваню та Філіппін та на південь від Японії, повідомив агентству Reuters офіційний представник ВМС США.
Авіаносець Ronald Reagan , що базується в Японії, працює з ракетним крейсером USS Antietam та есмінцем USS Higgins.
"Хоча вони можуть реагувати на будь-які непередбачені обставини, це звичайні, рутинні розгортання", - сказав чиновник на умовах анонімності.
Чиновник сказав, що десантний корабель USS Tripoli також буде розгорнуто у цьому районі.
Доповнення
Напередодні візиту Пелосі з'явилися ознаки військової активності з обох боків Тайванської протоки.
Китайські літаки пролетіли близько до серединної лінії, що розділяла водні шляхи у вівторок вранці, а кілька китайських військових кораблів з понеділка залишалися поблизу неофіційної розділової лінії, повідомило Reuters джерело.
Джерело повідомило, що китайські літаки неодноразово робили тактичні маневри "торкаючись" серединної лінії і повертаючись на інший бік протоки, тоді як тайванські літаки знаходилися в режимі очікування.
Літаки жодної зі сторін зазвичай не перетинають серединну лінію.
Міністерство оборони Тайваню підвищило рівень бойової готовності з ранку вівторка до полудня четверга.
З минулого тижня Народно-визвольна армія Китаю провела різні навчання, у тому числі навчання з бойовою стріляниною, у Південно-Китайському, Жовтому та Бохайському морях.